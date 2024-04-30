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Dünya

İsrailli bakan, esir takası mutabakatının onaylanmasını felaket olarak nitelendirdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'la esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin mevcut müzakere edilen mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için 'felaket' olacağını iddia etti.

AA30 Nisan 2024 Salı 19:00 - Güncelleme:
İsrailli bakan, esir takası mutabakatının onaylanmasını felaket olarak nitelendirdi
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Liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin Knesset'teki toplantısının ardından basına konuşan Smotrich, İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Smotrich, "Akıl ve gerçek bu anlaşmaya karşı çıkılması gerektiğini söylüyor. Bu tehlikeyi önlemek için kişisel olarak ağır bir bedel ödemeye hazırım." dedi.

Ayrıca Smotrich, mevcut müzakere edilen mutabakatın desteklemesi halinde övgülerle karşılanacağını bildiğini ancak İsrail devletine yönelik "varoluşsal bir tehlikeyi" önlemek adına "siyasi bedelini ödemeye hazır" olduğunu savundu.

"MASADAKİ ANLAŞMANIN KABULÜ AÇIKÇA BEYAZ BAYRAK SALLAMAK ANLAMINA GELİYOR"

İsrail'in "kesin zafer" ile "yenilgi ve aşağılanma" arasında seçim yapmak zorunda olduğu bir kavşağa geldiğini savunan Smotrich, "Masadaki anlaşmanın kabulü, açıkça beyaz bayrak sallamak ve Hamas'a zafer kazandırmak anlamına geliyor." yorumunda bulundu.

Smotrich, mevcut esir takası mutabakatının kabulü halinde İsrail savaş kabinesinin "İsrail Devleti'ni tehlikeye atan stratejik tavizler" vermiş olacağını iddia etti.

İsrailli Bakan, "Uluslararası baskıya boyun eğen, savaşı ortasında durduran, Refah'a derhal girmekten kaçınan ve Hamas'ı mevcut şekilde bırakan Mısır'ın arabuluculuk tekliflerine cevap veren bir hükümet, var olma hakkını anında kaybedecektir." ifadelerini kullandı.

Hükümeti esir takası mutabakatını onaylamaması için uyaran Smotrich, aksi halde hükümetin uluslararası baskıya boyun eğmiş olacağını ve var olma hakkını kaybedeceğini savundu.

Ayrıca Smotrich, Netanyahu'ya, Refah'a kara saldırısının bir an önce başlatılması yönünde çağrıda bulunarak, "Artık 'Refah şimdi' emrini ver." dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor.

Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan bir diğer aşırı sağcı isim Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Refah'a kara saldırısını geciktirecek olası bir esir takası mutabakatına karşı olduklarını ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, bugün Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını söylemişti.

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