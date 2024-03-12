İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0628
  • EURO
    35,0658
  • ALTIN
    2230.21
  • BIST100
    9069.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli Bakan komşu ülkeyi işaret etti: Saldırıp savaşa başlayalım
Dünya

İsrailli Bakan komşu ülkeyi işaret etti: Saldırıp savaşa başlayalım

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etmesini istedi. Gvir, 'Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım.' dedi.

AA12 Mart 2024 Salı 18:36 - Güncelleme:
İsrailli Bakan komşu ülkeyi işaret etti: Saldırıp savaşa başlayalım
ABONE OL

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Gallant, ordu senin sorumluluğunda, daha ne bekliyorsun, İsrail devletine 100'den fazla roket atıldı, siz de sessizce oturuyor musunuz?" dedi.

Lübnan'a saldırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "Şimdi karşılık vermeye, saldırmaya ve savaşa başlayalım." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu düşünülen mevkilerden İsrail'e 100'e yakın roket atıldığı duyurulmuş, Hizbullah da saldırıları doğrulamıştı.

İsrail ordusu da savaş uçaklarının roket saldırılarının gerçekleştirildiği yerleri hedef aldığını bildirmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail'in saldırı düzenlediği Baalbek kentinde 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'ın etkin olduğu Baalbek kenti, Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan sınırından yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunuyor.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.