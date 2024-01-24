İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2368
  • EURO
    33,0776
  • ALTIN
    1977.21
  • BIST100
    8111.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli Bakan küstah isteğini yineledi: Nükleer silah kullanılsın
Dünya

İsrailli Bakan küstah isteğini yineledi: Nükleer silah kullanılsın

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki 'Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılması' çağrısını tekrarladı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
İsrailli Bakan küstah isteğini yineledi: Nükleer silah kullanılsın
ABONE OL

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine gitti.

Burada yaptığı açıklamada, "Gazze'ye nükleer silah atılması çağrısını" tekrarlayan Eliyahu, İsrail'e yönelik açılan "soykırım" davasına bakan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da tutumunu bildiğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Güney Afrika, UAD'ye sunduğu dilekçeye, Miras Bakanı Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer silah atılmasına ilişkin açıklamasını, İsrail'in Gazze'de soykırım yapma niyeti olarak eklemişti.

- İsrailli Bakan'ın "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

Eliyahu, 5 Kasım'da katıldığı bir radyo programında da nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya, Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

  • gazze abluka
  • nükleer silah çağrısı
  • Amihai Eliyahu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.