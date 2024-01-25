İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2792
  • EURO
    32,9149
  • ALTIN
    1963.28
  • BIST100
    8169.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli Bakandan komşusuna açık tehdit: Askeri saldırı düzenleriz
Dünya

İsrailli Bakandan komşusuna açık tehdit: Askeri saldırı düzenleriz

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdıran İsrail, kana doymuyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
İsrailli Bakandan komşusuna açık tehdit: Askeri saldırı düzenleriz
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, Batı Kudüs'te İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Görüşmede İtalya'nın İsrail'e desteklerinden ötürü teşekkür eden Katz, Roma hükümetinden hem İtalya hem Avrupa'da Hamas'a destek verenlere karşı çalışmalarını sürdürmesini talep etti.

İtalyan Bakan Tajani'yi İsrail'in "gerçek dostu" şeklinde niteleyen Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Tajani'den, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Beyrut ile çalışmasını talep ettim. Hizbullah'ın çekilmemesi durumunda ise Lübnan devleti ağır bir darbe alır."

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması için ortak insani girişimleri artırma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Orta Doğu'da barışın tek çözüm yolunun "iki devletli çözüm" olduğunu ve bu seçeneğe destek verdiklerini aktaran Tajani, ayrıca Gazze'den 100 çocuğu İtalya'da tedavi etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.