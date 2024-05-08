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Dünya

İsrailli Bakanın ziyaret ettiği askeri üsse, Hizbullah'tan füzeli saldırı

Hizbullah Hareketi'nin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ziyaret ettiği askeri üssü İran yapımı füzelerle hedef aldığı belirtildi.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
İsrailli Bakanın ziyaret ettiği askeri üsse, Hizbullah'tan füzeli saldırı
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Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre İsrail'e ait Branit Üssü'nde yer alan 91. Tugay, Burkan füzesi ile vuruldu.

Times of Israel'in haberine göre de Gallant İsrail'in kuzeyinde yer alan 91. Tugayı ziyaret ederek İsrailli sivillerin evlerine dönmesi hakkında açıklama yaptı.

Gallant, Lübnan'ı işaret ederek askerlere kendilerini yeni bir göreve hazırlamalarını ve yaz mevsiminin çok hareketli geçebileceğini söyledi.

Lübnan medyası ise Hizbullah'ın, Gallant 91. Tugay'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra "Burkan" füzesiyle üssü hedef aldığını kaydetti.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

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