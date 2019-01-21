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İsrailli bakanlardan Suriye’deki İran hedeflerine saldırıya tam destek

İsrailli bakanlar, Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırıları, 'İsrail’in İran’ın Suriye’deki askeri varlığını engelleme” konusundaki ısrarı şeklinde değerlendirdi.

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İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Suriye'de kendisini güçlü bir şekilde konuşlandırmasını önlemek için kırmızı çizgiler politikası sürdürülüyor." ifadesini kullandı. İsrail’in kuzey bölgesine yönelik herhangi bir saldırının misliyle karşılık göreceğini vurgulayan Katz, şöyle devam etti:

"İsrail’in Suriye’deki İran’a bağlı Feylak el-Kudüs’ün hedeflerine saldırması, Kasım Süleymani ile Devrim Muhafızlarına apaçık bir mesajdır. Seni öldürmeye gelene karşı dur ve onu öldür."

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant ise yine sosyal medya hesabından, "İran’ı Suriye’den kovacağız. Suriye’de bir İran ordusunun kurulmasına ve Hizbullah için Golan Tepeleri’nden yeni bir cephe açılmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde paylaşımda bulundu.

Galant, İsrail ordusuna güvendiğini vurgulayarak, "İsrail ordusuna güveniyorum, komutanları ve savaşçılarıyla onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Kudüs Bakanı Zeev Alkin de ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Suriye ordusunu tehdit etti.

Alkin, Suriye ordusunun müdahale etmesi durumunda sorumluluğu alacağını ifade ederek, "Suriye ordusu müdahale etme ve hava savunma sistemini aktifleştirme kararı aldı. Sorumluluk Beşşar Esed’e aittir, bize değil." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran hedeflerine ve İran'a destek veren Şam güçlerine yönelik "çalışmalarını" sürdüreceklerini belirtmişti.

Ne olmuştu?
İsrail, dün gece İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'ün Suriye topraklarındaki hedeflerine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepelerine atılan ve “Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği belirtilerek, "Feylak el-Kudüs'e ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Suriye’nin resmi ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde de İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Netanyahu, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini itiraf etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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