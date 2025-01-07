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Dünya

İsrailli Başsavcısı Gaz: 7 Ekim'de kadınlara yönelik 'toplu ve sistematik tecavüz' iddialarını doğrulayacak bir bulgu yok

İsrail Başsavcısı, daha önceki iddiaların aksine Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanında rapor edilmiş herhangi bir tecavüz vakasının bulunmadığını belirtti.

AA7 Ocak 2025 Salı 22:32 - Güncelleme:
İsrailli Başsavcısı Gaz: 7 Ekim'de kadınlara yönelik 'toplu ve sistematik tecavüz' iddialarını doğrulayacak bir bulgu yok
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Yedioth Ahronot gazetesine röportaj veren İsrailli başsavcı Moran Gaz, yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "toplu ve sistematik tecavüz" iddialarını doğrulayacak bir bulgu olmadığını açıkladı.

Gaz, "Nihayetinde, herhangi bir şikayetçimiz yok. Medyaya yansıyanlarla sonunda ortaya çıkacak olanlar tamamen farklı olacak." ifadelerini kullandı.

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İsrail'deki kadın hakları örgütlerine de başvurduklarını ve işbirliği içerisinde hareket etme teklifinde bulunduklarının altını çizen Gaz, "Bize, kimsenin kendilerine başvurmadığını söylediler." dedi.

Gaz, İsrail savcılık makamlarının tecavüz iddialarına ilişkin şikayet olmadığı için tecavüz iddialarına ilişkin herhangi bir hukuki süreç başlatmadığının altını çizdi

İSRAİLLİ KADINLARA TECAVÜZ EDİLDİĞİ İDDİASI

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddialar İsrail'de ve uluslararası basında kendine yer bulmuştu.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşları arasındaki The New York Times (NYT) da bu iddiaya ilişkin yayın yapan basın kuruluşları arasında yer almıştı.

NYT'de 28 Aralık'ta yayımlanan "Sözsüz Çığlıklar: Hamas 7 Ekim'de Cinsel Şiddeti Nasıl Silahlandırdı" başlıklı makalede Hamas'ın "7 Ekim'deki saldırısında sistematik cinsel şiddet uyguladığı" öne sürülürken, daha önce İsrail ordusunun istihbarat biriminde görev yapmış, film yapımcısı kimliğiyle tanınan Anat Schwartz'ın haberin 3 yazarından biri olması dikkat çekmişti.

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Haberin yazılış süreci hakkında İsrail'in Kanal 12 televizyonunun 3 Ocak'ta yayımladığı podcastte konuşan Schwartz, haberin daha önce de 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili yanlış haberler yaydığı ortaya çıkan İsrailli sivil arama kurtarma kuruluşu Zaka ve ordu mensuplarının yorumlarına dayandığını, tecavüz hikayelerini doğrulayacak hiçbir tanık bulamadığını itiraf etmişti.

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