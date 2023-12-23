İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli Büyükelçi ortaklığı itiraf etti: Almanya, Avrupa'daki en iyi müttefikimiz
Dünya

İsrailli Büyükelçi ortaklığı itiraf etti: Almanya, Avrupa'daki en iyi müttefikimiz

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, 7 Ekim'den bu yana verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından Almanya'nın, ülkesinin Avrupa'daki en iyi müttefiki haline geldiğini açıkladı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
İsrailli Büyükelçi ortaklığı itiraf etti: Almanya, Avrupa'daki en iyi müttefikimiz
ABONE OL

Prosor, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından Almanya'nın İsrail'in ikinci stratejik ortağı haline geldiğini ve bunda 7 Ekim sonrasında Berlin yönetiminin "harika" tutumunun etkili olduğunu belirtti.

Büyükelçi Prosor, "Almanya'nın kendisini savunmada ihtiyaç duyduklarıyla ilgili" ülkesiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti fakat detay vermedi. Almanya, İsrail'den 4 milyar avroluk Arrow 3 Hava ve Füze Savunma Sistemi tedarik etmek için anlaşma imzalamıştı.

İsrail Büyükelçisi, ayrıca Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık başvurusunda bulunanların "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri şartının getirilmesini desteklediklerini kaydetti.

Filistin'e destek gösterileri, 7 Ekim sonrası süreçte Gazze'deki sivil kayıpların artmasıyla paralel şekilde tüm dünyada yaygınlaşırken Alman makamları, antisemitizmle mücadele gerekçesiyle gösterileri engellemeye çalışmıştı.

Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı 100'den fazla gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.

Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.

İsrail'i 7 Ekim sonrasında ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmuştu.

  • Berlin Büyükelçisi
  • İsrail
  • Müttefik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.