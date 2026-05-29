Daha önce İsrail lehine casusluk faaliyetleri yürüten ve bu nedenle ABD'de hapse giren Jonathan Pollard, işgal medyasına verdiği bir röportajda Türkiye'ye yönelik korkularını dile getirdi.

Pollard, "İran ile yürüttüğümüz savaşta yaşadığımız kolaylığı Türkiye ile de yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Jonathan Pollard, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak kabul ettiği Türk ordusu için "Fırtına yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail ajanı ayrıca Mısır'ı da Türkiye ile birlikte "olası bir tehdit" olarak nitelendirdi.

"SINIRIMIZDA TÜRKLER"

Bununla birlikte Pollard, İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkin de tartışma oluşturacak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye destekli hükümetin Suriye'nin güneyindeki bölgelerde yeniden kontrol sağlamasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Pollard, bunun İsrail açısından "sınırımızda Türkler" anlamına geleceğini ileri sürdü.

"BAŞA ÇIKILMASI ZOR BİR TEHDİT"

Türkiye'yi "başa çıkılması zor bir tehdit" olarak nitelendiren Pollard'ın açıklamaları İsrail kamuoyunda da yankı uyandırdı.

"NETANYAHU TAM BİR ABD BAĞIMLISIDIR"

Öte yandan Pollard, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da hedef aldı.

Netanyahu'nun ABD'ye bağımlı bir siyaset yürüttüğünü savunan Pollard, "Netanyahu tam bir ABD bağımlısıdır. ABD başkanlarının önünde eğilen bir paspastan farkı yoktur. İsrail'in şu an Washington'dan korktuğu aşikar. Resmen Trump'ın tepkilerinden korkarak günlerimizi geçiriyoruz" dedi.

30 YIL HAPİS YATTI

Jonathan Pollard, 1984 yılında ABD'ye ait gizli bilgileri İsrail'e sattığı gerekçesiyle tutuklanmış ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2015 yılında serbest bırakılan Pollard, daha sonra ABD'den ayrılarak İsrail'e yerleşmiş ve İsrail vatandaşlığı almıştı.

İsrail'e taşınmasının ardından ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla gündeme gelen Pollard, işgal altındaki Filistin topraklarında etnik temizlik çağrılarına verdiği destek nedeniyle de tepki çekmişti.