AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:07

İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından oluşan 300 kişinin, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesi planına tepki olarak yayınladığı ortak mesajı içeren afişler, Batı Kudüs'teki Begin Boulevard sokağındaki bir binaya asıldı.