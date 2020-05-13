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Dünya

İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından Pompeo'ya ''ilhak'' uyarısı

İsrailli askeri uzmanlar, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı Ürdün Vadisi'nin 'ilhakını' görüşmek üzere İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, Batı Kudüs'teki bir binaya astıkları afişlerle uyardı.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:07
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İsrailli emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından oluşan 300 kişinin, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesi planına tepki olarak yayınladığı ortak mesajı içeren afişler, Batı Kudüs'teki Begin Boulevard sokağındaki bir binaya asıldı.

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