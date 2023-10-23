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Dünya

İsrailli emekli generalden “durumu trajik” itirafı: İsrail henüz tehlikenin farkına varmadı

İsrailli Emekli General Yitzhak Brick, Filistinli sivilleri katleden İsrail ordusunun düzenlemeyi planladığı muhtemel kara harekâtı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İsrail ordusunun savaşa hazır olmadığını vurgulayan İsrailli general, “Bir katliam olabilir, İsrail henüz tehlikenin farkına varmadı. Kara kuvvetlerinin mevcut durumu trajiktir, savaşa hazır değiller. Acil durum malzemeleri mevcut değil, tatbikatlar durdurulmuş ve taburlar yıllardır eğitimsiz. Silah eğitimi ve öğretimi de yok, ordunun saldırı yapabilecek kapasitesi de yok.” dedi.

Star Gazetesi23 Ekim 2023 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
İsrailli emekli generalden “durumu trajik” itirafı: İsrail henüz tehlikenin farkına varmadı
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İsrail'in Filistinli sivillere yönelik başlattığı hava saldırıları 17'nci gününe girdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 387 artarak 5 bin 87'ye yükseldiğini ve hayatını kaybedenlerden 2 bin 55'inin çocuk, b 119'unun ise kadın olduğunu bildirdi. İsrailli Emekli General Yitzhak Brick ise İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekâtı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BRİCK: İSRAİL HENÜZ TEHLİKENİN FARKINA VARMADI

İsrailli Emekli General Brick muhtemel kara harekâtı için, "Bir katliam olabilir, İsrail henüz tehlikenin farkına varmadı" uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun kara harekâtına hazır olmadığının altını çizen Brick, "Kara kuvvetlerinin mevcut durumu trajiktir, savaşa hazır değiller. Acil durum malzemeleri mevcut değil, tatbikatlar durdurulmuş ve taburlar yıllardır eğitimsiz. Silah eğitimi ve öğretimi de yok, ordunun saldırı yapabilecek kapasitesi de yok. Gerçek şu ki, genelkurmay tarafından hayali bir gerçeklik yaratıldı ve ordunun geneline yayıldı. Askerler son yıllarda motivasyonlarını ve savaşma ruhlarını kaybetmiş durumda ve birçoğu savaşa girmeye hazır değil." dedi.

Brick, Mayıs ayında İsrail merkezli medya kuruluşu Kanal 12'ye verdiği demeçte ise, "Bu tür bir düşünce sonuçta savaşta daha ağır kayıplara yol açacaktır" demişti.

"YETENEĞİMİZİ KAYBETTİK" İTİRAFI

Brick, İsrail'in kara kuvvetleri ve yedek sisteminin sürekli göz ardı edildiğini sözlerine ekleyerek, "Etkili bir ordu kurma yeteneğimizi kaybettik ve tek başına savaş kazanamayan tek boyutlu bir hava gücü haline geldik." Şeklinde itiraflarda bulundu.

Brick'in uyarısı İsrail vatandaşlarının büyük bir kısmının ülkelerinin geleceğine olan inancını kaybettiğini gösteren bir dizi anketin ardından geldi. Bu durum özellikle halkın siyasi ve hukuki konularda bölündüğü açıkça gözler önüne serdi.

Star Gazetesi

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