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Dünya

İsrailli eski Genelkurmay Başkanı'nın oğlu Gazze'de nasıl öldü? Patlamanın ayrıntıları ortaya çıktı

İsrail'de Kanal 13 televizyonunda belirtilen haberde, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un, Gazze'de tünelde meydana gelen bir patlama sonucu öldüğüyle ilgili ayrıntılara yer verildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 00:24 - Güncelleme:
İsrailli eski Genelkurmay Başkanı'nın oğlu Gazze'de nasıl öldü? Patlamanın ayrıntıları ortaya çıktı
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İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları yayınladı.

Buna göre, savaş kabinesi üyesi Eisenkot'a, askerlerle savaş planlarını tartıştığı sırada oğlunun yaralandığı haberi verildi ve hastaneye vardığında da ölüm haberini aldı.

Kanal 13 televizyonunun haberinde Eisenkot'un oğlu Gal'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde de Bakan Eisenkot'un en büyük oğlu olan Gal'ın Cibaliya bölgesindeki çatışmalarda öldürüldüğü aktarıldı.

Haberde, Eisenkot'a ülkenin güneyindeki 162. Tümen'de, savaş kabinesinin bir başka üyesi Benny Gantz ile birlikte otururken, oğlunun yaralandığının bilgisinin kendisine iletildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda aralarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlunun olduğu 3 askerin daha öldüğünü açıklamıştı.

  • Eisenkot
  • Gal Meir
  • Gazzede ölüm

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