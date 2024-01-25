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Dünya

İsrailli ırkçı Bakan Smotrich, Katar'ı hedef aldı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katar'ın “terörü desteklediği ve finanse ettiği” suçlamasında bulunarak, bu ülkenin İsrail'in saldırıları bittiğinde Gazze Şeridi'nde “söz sahibi olmayacağını” öne sürdü.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
İsrailli ırkçı Bakan Smotrich, Katar'ı hedef aldı
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Smotrich X sosyal medya hesabından, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin Netanyahu'nun "arabuluculuk çabalarıyla" ilgili medyada yer alan açıklamalarını kınadığı paylaşımını alıntılayarak yorum yaptı.

Smotrich, "Katar terörizmi destekleyen ve finanse eden bir ülkedir. Hamas'ın hamisidir ve İsrail vatandaşlarının katledilmesinden sorumludur." suçlamalarında bulundu.

"Batı'nın Katar'a ilişkin tavrının iki yüzlü ve faydasız ekonomik çıkarlar üzerine kurulu olduğunu" iddia eden Smotrich, Batı'nın Katar'a baskı uygulamasını talep etti.

Smotrich, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları bittiğinde Katar'ın burada "söz sahibi olmayacağını" da öne sürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, basında Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkmasının, İsrail Başbakanı'nın, İsrailli esirler de dahil hayat kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi nedenlerle arabuluculuk çabalarını baltalamak istediğini göstereceğini ifade etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlamıştı.

Ses kaydında "Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarına karşı Katar'a teşekkür etmediğini" söyleyen Netanyahu, Katar-ABD ilişkilerini eleştirmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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