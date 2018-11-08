İsrailli milletvekillerinin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Moale beraberindeki bir grupla, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

Açıklamada ayrıca, bugün 84 fanatik Yahudi ile İsrail üniversitelerinde okuyan 124 öğrencinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edildi.

Moale, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinden biri olarak biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick de dün bir grup fanatik Yahudiyle İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.Netanyahu yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları duyurmuştu.??İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.