İsrailli taraftarlar Yafa'da Filistinlilere saldırdı

AA 21 Haziran 2020 Pazar 18:27 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 18:27

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, Yafa kentinde oynanan Makkabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv maçı sonrası Makkabi Tel Aviv taraftarları, çok sayıda polis eşliğinde caddelerde dolaşarak taşkınlık yaptı.

Irkçı sloganlar atan taraftarlar, saha yakınındaki kafelerde oturan İsrail vatandaşı Filistinlilere saldırdı.

Taraftarlara eşlik eden polislerin ise bu taşkınlıklara karşı sessiz ve tepkisiz kaldığı görüldü.

"İsrail polisinin yaptığı çifte standart"

Darp edilenlerden Filistinli Ceymi Bekr, "Kafede oturmuş nargile içiyorduk. Uzakta yürüyüş yapan bir grup gördük. Daha sonra polis onları kavşakta durdurdu. Yönlerini değiştirip bizim bulunduğumuz tarafa koşmaya başladılar. Bir kaos çıktı. Nargileler kırıldı. Her yer toz, duman oldu." ifadeleriyle o an yaşadıklarını anlattı.

Taraftarlardan bazılarının "Araplara ölüm" diye bağırdığını aktaran Bekr, "Kafenin iç kısmına girmeye çalıştık. Onlarla dalaşmak istemiyorduk. Üzerimize sandalyeleri fırlattılar. Komşularımızın araçları vardı orada. Onlara da cam şişeler attılar." diye konuştu.

İsrail polisinin ise yapılanlar karşısında tepkisiz kaldığını, saldırganlardan hiçbirini gözaltına almadığını belirten Bekr, Filistinlilerin, Yafa'da Müslümanlara ait El-İs'af Mezarlığı'ndaki hafriyat ve inşaat çalışmalarının durdurulması talebiyle düzenlediği gösterilere polislerin sert müdahalelerde bulunduğunu hatırlattı.

Bekr, İsrail polisinin bu yaptığının "çifte standart" olduğunu vurguladı.

"Yafa'da düzenimizi bozuyorlar"

Olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında oturan Rami isimli bir Filistinli de, "Oğlum bana, 'Baba Araplara ölüm ne demek?' diye soruyor. Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Ben çocuğuma insanları sevmeyi, saygı göstermeyi öğrettim. Bu adamlar nerden çıktı anlamıyorum. Yafa'da düzenimizi bozuyorlar." ifadelerini kullandı.

İdari olarak "Yafa-Tel Aviv" bölgesinde yer alan Yafa'da, hem Filistinliler hem de Yahudiler yaşıyor.