İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3814
  • EURO
    34,6825
  • ALTIN
    2409.43
  • BIST100
    10118.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararı
Dünya

İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısının harekete geçerek, soruşturmayı daha da hızlandırarak İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirtti.

AA30 Nisan 2024 Salı 11:08 - Güncelleme:
İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararı
ABONE OL

Yüksel, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimalinin olduğu soruşturmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Filistin'deki katliamlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsatan Yüksel, İsrail'in eylemlerinin, soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçu niteliğinde olduğunu vurguladı.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in, uluslararası insancıl hukuka aykırı hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhinde yürütülen sürece ilaveten, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarını ika eden sorumlu kişiler aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının harekete geçerek, soruşturmasını daha da hızlandırarak İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu görülmektedir. İsrail'in bahse konu savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım fillerini fütursuzca işlemesinin en büyük nedeni İsrail'de ve dünya kamuoyundaki cezasızlık algısıdır. Bu algının ortadan kaldırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası mahkemeler adli kararlar aldıktan sonra bu kararların etkili bir şekilde icrası için küresel sistemin hızlı harekete geçip İsrail'i ve bu suçları işleyenleri cezalandırması gerekmektedir."

UCM'de süren soruşturmanın ve Uluslararası Adalet Divanındaki süreçlerin birbirini desteklemesi gerektiğinin altını çizen Yüksel, soykırım niteliğindeki eylemlere göz yumulmasının Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluş ruhuna ve amaçlarına aykırı olduğunu dile getirdi.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü işgale; "Apartheid ve soykırım politikaları"na karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

  • TBMM Adalet Komisyonu Başkanı
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi
  • İsrail tutuklama emri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.