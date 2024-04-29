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Dünya

İsrailli yetkililer, UCM'nin gizli tutuklama kararı çıkarmasından endişeli

İsrailli yetkililerin, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Avrupa seyahatlerinde ortaya çıkacak şekilde bazı yetkililere “gizli tutuklama kararı” çıkarmasından endişelendiği belirtildi.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
İsrailli yetkililer, UCM'nin gizli tutuklama kararı çıkarmasından endişeli
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Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, UCM'nin olası tutuklama kararına karşı çalışan ekipte yer alan İsrailli bir kaynak, mahkemenin İsrailli yetkililere karşı gizli tutuklama kararı çıkarabileceği yönündeki endişeleri olduğunu aktardı.

Haberde, mahkeme tarafından olası bir gizli tutuklama kararı çıkartılan İsrailli yetkililerin, bu durumu ancak Avrupa'ya seyahat ederken öğreneceğine inanıldığı da vurgulandı.

The Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin olası bir tutuklama kararını engellemek için kampanya yürüttüğünü söylemişti.

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit ise "Walla" sitesi için kaleme aldığı yazıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklama kararını engellemek adına yoğun telefon trafiği yürüttüğünü, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere liderlere "durmaksızın telefonla baskı yaptığını" aktarmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.

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