İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6119
  • EURO
    48,8827
  • ALTIN
    5144.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İstanbul'da kararlaştırılmıştı! Rusya ve Ukrayna'dan dikkat çeken hamle
Dünya

İstanbul'da kararlaştırılmıştı! Rusya ve Ukrayna'dan dikkat çeken hamle

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile savaş esiri olan 185 Rus asker ve 20 sivile karşılık, 185 Ukraynalı asker ve 20 sivilin takas edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise konuya ilişkin açıklamasında, 'Herkese gerekli destek mutlaka sağlanacak. Askerlerimiz Mariupol'da, Azovstal'da ve Çernobil'deydi. Çoğu 2022'den beri esirdi ve şimdi nihayet evlerine döndüler' dedi.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
İstanbul'da kararlaştırılmıştı! Rusya ve Ukrayna'dan dikkat çeken hamle
ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Temmuz'da İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile savaş esiri olan 185 Rus asker ve 20 sivile karşılık, 185 Ukraynalı asker ve 20 sivilin takas edildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Şu anda Rus askerler ve siviller, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı Belarus topraklarında bulunuyor. Geri getirilen tüm Rus askerler ve siviller, tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya gönderilecek" dedi.

"İŞGALİN BAŞLANGICINDAN BU YANA, 7 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZI EVE GERİ GETİRDİK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski esir takasını doğrulayarak, "Herkese gerekli destek mutlaka sağlanacak. Askerlerimiz Mariupol'da, Azovstal'da ve Çernobil'deydi. Çoğu 2022'den beri esirdi ve şimdi nihayet evlerine döndüler. Takası mümkün kılan herkese teşekkür ederiz. Tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana, 7 binden fazla insanımızı eve geri getirdik. Hepsini geri getirmeliyiz. Her gün bunun için çalışıyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.