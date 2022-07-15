İstanbul'daki zirve dünya basınında: Türkiye açlığa karşı umut oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 142. gününe girerken Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizi nedeniyle İstanbul'da gerçekleştirilen zirvenin yankıları batı medyasında sürüyor.

Wall Street Journal gazetesi, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak görüşmede tahılla ilgili somut adımların atılacağı belirtildi.

France 24'te ise BM Genel Sekreteri Guterres'in, görüşmelerin "dünya çapında açlığı hafifletmek için bir umut ışığı sağladığını" söylediği notuna yer verildi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI MALYAR: UKRAYNA'NIN SAVAŞTAKİ KAYIPLARI DEVLET SIRRIDIR

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki tarafta kayıplar verirken, Ukrayna Savunma Bakan Yardımısı Anna Malyar, Ukrayna'nın resmi kayıpları hakkında açıklama yaptı. Askeri kayıpların olağanüstü hal durumunun sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını söyleyen Malyar, "Kayıpların sayısı sıkıyönetim döneminde devlet sırrıdır. Bu askeri çıkarlar, düşmanın bu sayıları bilmemesi ve kendi amaçları için kullanmamasından kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki bazı kuruluşların bu rakamları öğrenmeye çalıştığını ancak bunun sakıncaları olduğunu belirten Malyar, "Bu rakamları kamuoyundan sakladığını düşünerek bu rakamları alenen araştırmaya çalışan vatandaşlara ve kamu inisiyatiflerine sesleniyoruz. Düşman için çalışmayın ve sıkıyönetim bitene kadar bu rakamları açıklamayın" dedi.