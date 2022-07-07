İstifa sonrası Johnson'dan kritik telefon: Sen bir kahramansın

İngiltere'de salı gününden bu yana art arda devam eden istifaların ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın görüşmede İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edildi.

Johnson'ın Zelenski'e İngiltere'nin Ukrayna'ya partiler arası sarsılmaz desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ihtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna'ya savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı. Açıklamada, "Başbakan, önümüzdeki haftalarda tahıl ablukasını sona erdirmek için ortaklarla aynı hızda çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Zelenski'e özgürlüğü, dostluğu ve Ukrayna halkının nezaketi için yaptığı her şey için teşekkür etti" denildi.

Açıklamada Zelenski'nin Johnson'a Ukrayna konusundaki kararlı davranışından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Johnson'ın görüşmenin sonunda Zelenski'e "Sen bir kahramansın, herkes seni seviyor" dediği ifade edildi.