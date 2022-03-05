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Dünya

İstihbarat alıp, harekete geçtiler! Uçak savar savunma sistemi alacaklar

Finlandiya'nın İsrail'den uçak savar savunma sistemi satın alacağı bildirildi. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Belarus'un Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgaline' katılacağına dair istihbari bilgiler edindiklerini kaydeden Kaikkonen, Ukrayna'da gelişecek farklı durumlara göre Finlandiya'nın farklı senaryolara hazırlandığını söyledi.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 23:20 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 23:21
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YLE News'in haberine göre, Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, YLE televizyonunda katıldığı bir programda, Finlandiya'nın uçak savar savunma sistemini geliştireceğini aktardı.

Kaikkonen, İsrail'e ait iki savunma şirketinin birinden hava savunma ekipmanı satın alacaklarını belirterek, "Savaş uçaklarından hemen sonra büyük, önemli bir yatırım." ifadesini kullandı.

Belarus'un Rusya'nın "Ukrayna'yı işgaline" katılacağına dair istihbari bilgiler edindiklerini kaydeden Kaikkonen, Ukrayna'da gelişecek farklı durumlara göre Finlandiya'nın farklı senaryolara hazırlandığını söyledi.

Kaikkonen, Finlandiya'nın doğrudan bir tehditle karşı karşıya olmadığını vurgulayarak, "Sınırlarımızda barış hakim, ancak yine de tetikte olmak ve savunma kapasitemizi güçlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaikkonen, Finlandiya'nın İngiltere ile savunma iş birliği görüşmeleri yaptığını belirtti.

Satın alınacak hava savunma sisteminin maliyetini dair bilgi verilmedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'ta yaptığı görüşmede, savunma işbirliğini artırma konusunda anlaşmışlardı.

  • Finlandiya
  • Antti Kaikkonen
  • uçak savar savunma sistemi

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