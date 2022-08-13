İstihbarat raporu deşifre etti! Rusya'da büyük kayıp

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bulunan Saky hava üssünde 9 Ağustos'ta meydana gelen patlamalar ele alındı. Raporda, patlamaların asıl nedeninin belli olmadığı belirtilerek, görgü tanıklarının çektikleri videolarda görülen büyük mantar bulutlarının, üstü açık yaklaşık 4 mühimmat depolama alanının patlamasından kaynaklandığı ifade edildi.

EN AZ 8 SAVAŞ UÇAĞI

En az 5 Su-24 FENCER avcı-bombardıman uçağının ve 3 Su-30 FLANKER H çok fonksiyonlu jetin, patlamalarda imha edildiği veya ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edilerek, Saky hava üssünün merkezi dağılma sahasının ciddi zarar gördüğü ancak havaalanının muhtemelen hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Raporda, "8 savaş jetinin kaybı, Rusya'nın savaşı desteklemek için sahip olduğu toplam uçak filosunun küçük bir bölümünü temsil ediyor. Bununla birlikte, Saky öncelikle Rus donanmasının Karadeniz Filosu'nun uçakları için bir üs olarak kullanıldı. Filonun deniz havacılığı yeteneği artık önemli ölçüde azaldı. Olay muhtemelen Rus ordusunu, tehdit algısını gözden geçirmeye sevk edecek. Kırım muhtemelen güvenli bir geri bölge olarak görülüyordu" denildi.

"ARTIK EVE GİTME VAKTİ"

Öte yandan söz konusu patlamaların ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından videolu paylaşım yapılmıştı. Yayınlanan videoda, "Bu yaz tatil için Antalya, Palm Cumerya, Küba Cabanas gibi birkaç seçeneğiniz vardı. Ama siz Kırım'ı seçtiniz. Büyük hata" ifadelerine yer verilmişti. Bananarama'ya ait 'Cruel Summer' (Zalim Yaz) parçasının tercih edildiği görüntünün sonlarında ise "Artık eve gitme zamanı" mesajı paylaşılmıştı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bulunan hava üssünde 9 Ağustos'ta patlama meydana geldi. Rus makamları, söz konusu patlamanın bir saldırı sonucu değil, mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana geldiğini duyurmuştu. Ukrayna kaynakları ise patlamayla ilgili paylaşımlar yapsa da saldırıyı net bir şekilde üstlenmedi.

ZELENSKİ: ZAPORİZHZHİA NÜKLEER SANTRALİ ÇEVRESİNDE YAŞANANLAR RUSYA'NIN EN BÜYÜK SUÇLARINDAN BİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananların Rusya'nın 'en büyük suçlarından biri' olduğunu belirterek, "Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta düzenlenen bağış konferansında Ukrayna için 1,5 milyar euroluk yardım toplandığını belirterek, "Kopenhag'daki bağış konferansına katıldım. Bunlar Ukrayna'nın ortağı 26 ülke. Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantıların devamı olarak başka bir format oluşturdular. Bu format, silahlar, mühimmat, askeri eğitim, mayın temizleme, kurtarılmış bölgelerin iyileştirilmesi dahil olmak üzere uzun vadeli destekle ilgili. Konferansın ilk sonuçlarını şimdiden aldık. Toplantının açılışının hemen ardından Danimarka, Ukrayna'ya 110 milyon euro tutarında yeni bir destek paketi açıkladı. Genel olarak, konferansta sadece bir günde, özellikle hayati mühimmat üretimi için harcanacak olan 1,5 milyar euro toplandı" şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN SANTRALDEN TAMAMEN ÇEKİLMESİ AVRUPA'DA NÜKLEER GÜVENLİĞİ YENİDEN SAĞLAYACAKTIR"

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski, Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ne de değindi. Santral çevresinde yaşananların Rusya'nın 'en büyük suçlarından biri' olduğunu söyleyen Zelenski, tesis topraklarında Rusya'nın başka bir bombardımanının kaydedildiğini belirtti. Zelenski, "Hiç kimse bir nükleer santrali bu kadar açık bir şekilde tüm dünyayı tehdit etmek ve bazı şartlar ileri sürmek için kullanmamıştır. Kesinlikle dünyadaki herkes, işgalcileri Zaporizhzhia nükleer santralinin topraklarından kovmak için derhal tepki vermelidir. Bu sadece Ukrayna'nın bir ihtiyacı değil, küresel çıkarla ilgilidir. Bunu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden devletler arasındaki temaslara kadar her düzeyde vurguluyoruz. Sadece Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir" dedi.