İsveç bir kez daha Türkiye'yi işaret etti: Umutluyuz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıkladığı İsveç'in NATO üyeliğine dair kararına ilişkin İsveç'ten bir son dakika açıklaması geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanması hakkında Türkiye'den umutlu olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsveç'in NATO üyeliğini, Ekim ayında yeniden toplandığında onaylayacak.

Yeniden değerlendirilmeye alınacak üyelik sürecine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Billström, "İsveç hükümeti yaz boyunca, o zaman ortaya konan şartların ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı." ifadelerini kullandı.