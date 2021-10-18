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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı 10 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkililerinin soğuk olduğu İsrail'e geldi.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 02:29 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 02:30
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Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir İsveç Dışişleri Bakanının İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu ziyaretin İsveç ile İsrail ilişkilerinde yeni bir başlangıç olacağını anlatan Linde, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşeceğini ifade etti.

Linde'nin iki günlük ziyareti kapsamında Filistinli yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

İsveç, Ekim 2014'te Filistin devletini tanıdığını duyurmuş, bu gelişme üzerine İsrail ile İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti.

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