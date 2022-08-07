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Dünya

İsveç, İngiltere'de Ukrayna askerlerini eğitecek

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere'ye eğitmenler yollayacağını bildirdi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 15:36 - Güncelleme:
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Hultqvist, yaptığı açıklamada, 120 askeri eğitmenden 60'ının 12 Ağustos'ta Ukraynalı askerleri eğitmek için İngiltere'ye gönderileceğini duyurdu.

Eğitim programının 31 Aralık'a kadar süreceğini söyleyen Hultqvist, "Dış dünyanın, ülkenin egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi son derece olumludur. İsveç'in bu çalışmaya dahil olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İngiltere'nin 10 bin Ukrayna askerinden binini eğittiğini, geri kalan askerlerin de İsveç, Kanada ve Hollanda'dan gelen eğitmenlerin yardımı ile eğitileceği bildirildi.

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