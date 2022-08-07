İsveç, İngiltere'de Ukrayna askerlerini eğitecek

Hultqvist, yaptığı açıklamada, 120 askeri eğitmenden 60'ının 12 Ağustos'ta Ukraynalı askerleri eğitmek için İngiltere'ye gönderileceğini duyurdu.

Eğitim programının 31 Aralık'a kadar süreceğini söyleyen Hultqvist, "Dış dünyanın, ülkenin egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi son derece olumludur. İsveç'in bu çalışmaya dahil olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İngiltere'nin 10 bin Ukrayna askerinden binini eğittiğini, geri kalan askerlerin de İsveç, Kanada ve Hollanda'dan gelen eğitmenlerin yardımı ile eğitileceği bildirildi.