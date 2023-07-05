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Dünya

İsveç şansını zorluyor! 3 yeni başvuru yapıldı

NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin radarına takılan İsveç'te her geçen gün yeni bir skandal yaşanıyor. Geçtiğimiz gülerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırının ardından İsveç basınında dikkat çeken bir olay yer aldı. Ülke basını dini kitapların yakılması için üç yeni başvuru yapıldığını bildirdi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
İsveç şansını zorluyor! 3 yeni başvuru yapıldı
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İsveç resmen ateşle oynuyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma skandalının yankıları sürerken bir kez daha Kur'an yakmak istendi.

3 YENİ BAŞVURU

İsveç basınında yer alan haberlere göre, kutsal kitapların yakılması için üç yeni başvuru yapıldı.

Polise yapılan başvuruların ikisinin Stockholm'de birisinin de Helsingborg'da olduğu ifade ediliyor.

EN KISA SÜREDE

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in en yakın sürede bir cami önünde yakılması için bir talepte bulunulduğu ifade edilirken kesin zaman ve yer belirtilmediği de ifade ediliyor.

Başvuru yapan kişinin İsveç'e yönelik tüm tepkilerin haksızlık olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Helsingborg'da da dini belgelerin yakılmasına ilişkin bir başvuruda bulunulduğu, polisin bununla ilgilendiği belirtilirken neyin yakılacağı konusunda kesin bir bilgi olmadığı belirtiliyor. Gösteri polis tarafından onaylanırsa Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Öte yandan Nordvästra Skåne polis bölgesi başkanı Mattias Sigfridsson, görüşlerinin herhangi bir dine yönelik olmayabileceğini söylerken şu anda ifade özgürlüğünün bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

İsveç'te önceki Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının siyasi sonuçları olduğu ve İsveç'in NATO sürecini yavaşlattığı söyleniyor.

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