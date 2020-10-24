'İsveç'in Rus fobisi NATO'nun baskısından kaynaklanıyor'

İsveç'in son dönemdeki Rusya karşıtı politikalarının NATO'nun bu ülkeye yaptığı baskıdan kaynaklandığını söyledi.

Zaharova, Kuzey Avrupa'da askeri çözüm gerektiren herhangi bir çatışma veya çelişkinin bulunmadığına dikkat çekti. "Bizim açımızdan, tüm Kuzey Avrupalı ortaklarla güvenlik ve istikrarı güçlendirme konularında açık ve anlamlı bir diyaloğa hazırız. İsveç tarafı ile temaslarımızda bunu defalarca vurguladık" dedi.

star.com.tr