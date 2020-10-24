'İsveç'in Rus fobisi NATO'nun baskısından kaynaklanıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Avrupa'da askeri çözüm gerektiren herhangi bir çatışma veya çelişkinin bulunmadığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç'in son dönemdeki Rusya karşıtı politikalarının NATO'nun bu ülkeye yaptığı baskıdan kaynaklandığını söyledi.
Zaharova, Kuzey Avrupa'da askeri çözüm gerektiren herhangi bir çatışma veya çelişkinin bulunmadığına dikkat çekti. "Bizim açımızdan, tüm Kuzey Avrupalı ortaklarla güvenlik ve istikrarı güçlendirme konularında açık ve anlamlı bir diyaloğa hazırız. İsveç tarafı ile temaslarımızda bunu defalarca vurguladık" dedi.
Kuzey'de bir ülke daha harekete geçti! Son 70 yılın en yüksek savunma bütçesiİsveç'te hükümet 15 Ekimde, bölgede Rusya kaynaklı yaşanan gerilimlerin arttığını vurgulayarak 2021 ve 2025 yılları arasındaki savunma bütçesini yüzde 40 artırma teklifinde bulunmuştu. İsveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İsveç'in yüksek alarm durumuyla başa çıkma ve nihayetinde savaşın geniş bir cephede güçlendirilmesi gerekiyor.” ifadeleri kullanılmıştı.
star.com.tr