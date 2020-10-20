star.com.tr 20 Ekim 2020 Salı 19:14 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 19:14

Planlara göre İsveç, temel eğitim yoğunluğunu ikiye katlayacak, beş alay ve bir hava kuvvetini yeniden kuracak. ‘Totalförsvaret 2021–2025’ veya Total Defence 2021–2025 tasarısı, İskandinav ülkesinin daha fazla askeri teçhizata, siber savunmaya ve diğer yeteneklere yatırım yapacağını gösteriyor.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, planlanan bütçe artışının "İsveç çevresinde ve Avrupa'da zaman içinde kötüleşen güvenlik durumu' zemininde görülmesi gerektiğini ifade etti. Analistler, söz konusu harcama artışının, Rusya'nın yeniden dirilişinin ve bölgedeki faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, "Rus tarafının siyasi hedeflere ulaşmak için askeri araçlar kullanmaya istekli olduğu bir durum söz konusu" şeklinde konuşan Hultqvist, "Buna dayanarak, başa çıkmamız gereken yeni bir jeopolitik güvenlik durumumuz var." ifadelerini kullandı.

Yeni tekliflerin askeri bütçede 2025 yılına kadar 27.5 milyar İsveç kronu (3.10 milyar dolar) artacağı bildirildi. Hükümet, askeri bütçenin 2021 ile 2025 yılları arasında artırılacağını ve güncellenmiş topçulara sahip yeni bir mekanize tugay da dahil olmak üzere askeri personelin 60 bin kişiden yaklaşık 90 bin kişiye genişlemesini finanse edeceğini söyledi.



İsveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İsveç’in yüksek alarm durumuyla başa çıkma ve nihayetinde savaşın geniş bir cephede güçlendirilmesi gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.



2021'den 2025'e kadar İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne sağlanan finansman seviyesi 27,5 milyar SEK (2,4 milyar Euro) artacak ve bu dönem için toplam 79 milyar kron (6,9 milyar sterlin) ülkenin silahlı kuvvetlerine harcanacak.

- "RUSYA, AVRUPA'NIN GÜVENLİK DÜZENİNİ BOZUYOR"

14 Ekim'de önerilen tasarının tam metni, Rusya'nın Avrupa güvenlik düzenini 'bozduğunu' söylüyor. Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'daki eylemleri, 'siyasi hedeflere' ulaşmak için 'askeri araçlar' kullanmaya istekli olduğunun kanıtı olarak vurgulanıyor.

Royal United Services Institute (RUSI) araştırma görevlisi ve RUSI Savunma Sistemleri editörü Justin Bronk, “İsveç’in savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma kararı, büyük ölçekli Rus askeri modernizasyonunu sürdürmek, özellikle Gotland çevresindeki hava sahasını ve karasularını araştırmak ve daha geniş siyasi yıkım kampanyaları gibi çeşitli faktörlere bir tepkidir." dedi.

Savunma Bakanı Hultqvist, "Bu, savunma yeteneklerinde 70 yılda en büyük artışı temsil ediyor. Tasarı, savunma komisyonunun hem sivil hem de askeri savunma önerisine dayanıyor. Bu, güvenlik durumunu son derece ciddiye aldığımız İsveç halkı ve çevresi için bir sinyaldir." ifadelerini kullandı.

Savunma bütçesi halihazırda NATO üyesi olmayan İsveç'in milli gelirinin yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÇİN-RUSYA-ABD ARASINDA OLASI ÇATIŞMALAR

Tasarı ayrıca, İsveç'in bir Kuzey Kutbu ülkesi olmasıyla iklim değişikliğinin etkilerinin önemine değiniyor. Yakın dönemde Birleşik Krallık Kraliyet Donanması başkanı Birinci Deniz Lordu Amiral Tony Radakin, Çin'in Kuzey Atlantik'e erişmek için kuzeyde eriyen donmuş denizleri nasıl kullanabileceğini vurgulamak için bir konuşma yaptı.

Atlantik çevresindeki sularda bir zamanlar donmuş deniz yollarının açılması, İsveç'in savunma planlarını etkileyeceğini gösteriyor. Tasarı, "buzun erimesi ile daha sıcak bir iklimin" Çin, Rusya ve ABD arasında daha fazla çatışmaya yol açabileceğini de ekliyor.

Bu yılın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump, 2029 yılına kadar kutup bölgelerindeki ABD varlığını güçlendirmeyi ve kuzeyde kritik bir dayanağı korumayı amaçlayan yeni bir buz kırıcı gemi filosu geliştirmek için hükümetler arası bir girişim emri vermişti.

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