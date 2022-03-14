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Dünya

İsveçli öğretmenden mülteci öğrencilere zorbalık

İsveç'te çoğunluğu Müslüman yabancı öğrencilerden oluşan bir sınıfta kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. Mülteci okulunda eğitim gören Müslüman kızlara sinirlenen öğretmen, öğrencilerin üzerine yürüyerek bağırdı ve yüksek sesle erkek cinsel organın ismini okumaya zorladı.

svt.se14 Mart 2022 Pazartesi 03:20 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 03:33
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler İsveç'in Malmö kentinde göçmenler için İsveççe dersinin verildiği bir Swedish for Immigrants (SFI) sınıfında kaydedildi.

İsveç medyasında yer alan habere göre öğretmen, öğrencinin önündeki masaya vururken yüksek sesle şu sözleri sarf etti: 'Adı ne? Hadi, İsveç'te ne kadar süredir yaşıyorsun?'

Öğretmenin bağırmaya başlamasının ardından bir öğrenci korktuğunu ve sınıftan ayrılmak istediğini söylüyor ancak öğrenciye izin vermeyen öğretmen kapıyı kilitliyor.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

SFI Malmö Direktörü Andreas Eriksson, görüntülerdeki davranışa alışık olmadıklarını belirterek, 'Gördüklerim karşısında herkes gibi ben de dehşete düştüm ve şok oldum.' dedi.

Söz konusu öğretmen ise olayın ardından hastalık iznine ayrıldı.

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