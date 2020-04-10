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Dünya

İsveç'te boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan 81 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti

İsveç'in Södertalje kentinde, boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 81 yaşındaki Süryani asıllı Hanna Altınsu hayatını kaybetti.

AA10 Nisan 2020 Cuma 12:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:31
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İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Hanna Altınsu, Södertälje hastanesinde boş yer olmasına rağmen yoğun bakıma alınmadı ve hayatını kaybetti. Haberde, soluk alma zorluğu çeken Altınsu'nun, durumunun kötüleşmesine rağmen solunum cihazına bağlanmadığı belirtildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Altınsu'nun oğulları Gabriel ve Daniel Altınsu, başka bir rahatsızlığı bulunmayan babalarının, birden fazla doktorun kararıyla yoğun bakıma alınmadığını söyledi. 

Hastane Başhekim Yardımcısı Bengt Cederlund ise, Södertälje Hastanesi'nin 80 yaş üstü kişiler için yoğun bakımı reddetme politikasının olmadığını kaydetti. Cederlund, 'Son zamanlarda öğrendiğimiz şey, 80 yaşın üzerindekilerin yoğun bakımda iyileşme beklentilerinin çok düşük olması. Yoğun bakım ünitesi çok zorlu bir süreçtir ve 80 yaşı üstü hastaların hayatta kalma güçleri genellikle yoktur.' ifadelerini kullandı.

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