İsveç'te boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan 81 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti

AA 10 Nisan 2020 Cuma 12:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:31

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Hanna Altınsu, Södertälje hastanesinde boş yer olmasına rağmen yoğun bakıma alınmadı ve hayatını kaybetti. Haberde, soluk alma zorluğu çeken Altınsu'nun, durumunun kötüleşmesine rağmen solunum cihazına bağlanmadığı belirtildi.



SVT'ye açıklamada bulunan Altınsu'nun oğulları Gabriel ve Daniel Altınsu, başka bir rahatsızlığı bulunmayan babalarının, birden fazla doktorun kararıyla yoğun bakıma alınmadığını söyledi.