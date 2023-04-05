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Dünya

İsveç'te büyük hüsran! ''Türkiye'nin onayına muhtaç''

Türkiye'nin onayı sonrası Finlandiya, NATO'nun 31. üye ülkesi olarak birliğe katıldı. Gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin teröre desteği nedeniyle NATO üyeliğine vize vermediği İsveç'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. ABD merkezli The Hill ise 'İsveç'in Finlandiya'yı takip etmesi için ne gerekiyor?' sordu ve İsveç'in bunun için Türkiye'nin onayına muhtaç olduğunun altını çizdi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 07:17 - Güncelleme:
İsveç'te büyük hüsran! ''Türkiye'nin onayına muhtaç''
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Yıllardır dünyada yaşanan savaşlarda aldıkları 'tarafsız' kararlarla bilinen İskandinav ülkeleri 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya katılmak için yarışa geçti. Mayıs 2022 tarihinde İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuna Türkiye'den ilk başta onay çıkmadı.

Türkiye iki ülke hakkındaki endişelerini dile getirdi ve bu ülkelerden belli şartları yerine getirmelerini istedi. Gerekli şartları yerine getiren Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına dakikalar kalırken Türkiye, İsveç'e onay vermedi.

İttifak üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Finlandiya'nın ittifaka resmen katıldığı törende, ayrıca İskandinav ülkesinin bayrağı karargahta dalgalandı. Finlandiya'nın katılımı ile birlikte NATO-Rus sınırı tam 2 katına genişledi ve 1340 kilometreye ulaştı.

MANŞETLER NATO İLE DOLDU TAŞTI

Yaşanan gelişmeleri ise dünya basını yakından takip ediyor. Özellikle İsveç ve Finlandiya basını gelişmeleri okuyucularına manşetten sunuyor.

NATO'ya giremeyen İsveç'in en önemli medya kuruluşu olan Aftonbladet gazetesi manşete Rus tehdidini taşıdı. Rusya'nın Finlandiya'ya karşı bir hamle yapma hazırlığında olduğu belirtilen haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın NATO'ya katılmakla hata yaptığını düşündüğü ifade edildi.

Yine İsveç'in Dagens Nhyeter gazetesi de yaşananları manşetten gördü. İsveç ve Türkiye'nin ikili ilişkileri ve NATO konusunun ele alındığı haberde Finlandiya bayrağının bugün NATO'da yükseleceği belirtildi. Söz konusu habere 'Türkiye İsveç'i bıraktı' başlığı atıldı.

Expressen gazetesi ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarını ilk sayfadan verdi. Tobias gün içerisinde yaptığı açıklamada üstlerine düşeni yeterince yaptıklarını öne sürerek 'Bizi de NATO'ya alın' ifadesini kullandı.

Finlandiya medyasına geldiğimiz ise ülkedeki heyecan gözler önüne serildi. Helsingin Sanomat gazetesi bugün yaşananları canlı blog olarak okuyucularına aktarmaya devam ediyor.

İlta Sanomat gazetesi ise yine canlı blog olarak devam ettirdiği haberine 'Finlandiya resmen NATO'da' başlığını kullandı.

DÜNYA BASININDA ÖNE ÇIKANLAR

Kanada merkezli CBC 'Finlandiya NATO'ya katılmaya hazırlanıyor ancak İsveç'in üyeliği hala havada' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Finlandiya bayrağının bugün tören ile NATO karargahında çekileceğini belirten gazete bu tören için şu değerlendirmede bulundu; 'Aynı şeyi İsveç için de yapmayı uman ittifak için hem acı hem tatlı bir an'

Katar merkezli Al Jazeera tören için 'tarihi an' yorumunda bulundu. ABD merkezli The Hill ise 'İsveç'in Finlandiya'yı takip etmesi için ne gerekiyor?' sordu ve İsveç'in bunun için Türkiye'nin onayına muhtaç olduğunun altını çizdi.

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