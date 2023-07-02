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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Londra'da protesto edildi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 21:32 - Güncelleme:
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Londra'da protesto edildi
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İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan küçük bir grup, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

"Özgürlüğün bir sınırı var" yazılı pankartların yanı sıra Kur'an-ı Kerim taşıyan protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı.

Protestoculardan bazıları daha sonra büyükelçilik binası önünde İsveç bayrağı yaktı.

İngiliz polisi de göstericilerin eylemi sırasında büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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