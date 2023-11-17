İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7222
  • EURO
    31,2481
  • ALTIN
    1838.47
  • BIST100
    7808.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'te PKK yandaşlarından provokasyon! Belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çektiler
Dünya

İsveç'te PKK yandaşlarından provokasyon! Belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çektiler

İsveç'te provokasyonlarını sürdüren terör örgütü PKK yandaşları Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çekerek propaganda yaptı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 13:00 - Güncelleme:
İsveç'te PKK yandaşlarından provokasyon! Belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çektiler
ABONE OL

Terör örgütünün bu provokasyonunun görüntüsü, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif üzerindeki müzakereler dün TBMM Dışişleri Komisyonunda ertelenmişti. AK Parti milletvekillerinin kabul edilen erteleme önergesinde "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer almıştı.

İsveç hükümetinden TBMM Dışişleri Komisyonunun bu kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.