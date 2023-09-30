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Dünya

İsveç yine sessiz! Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon

NATO'ya girmek için Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen İsveç ülkedeki yapılan terör eylemlerini görmezden gelemeye devam ediyor. İsveç hükümeti yine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak gösterilerine sessiz kaldı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
İsveç yine sessiz! Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon
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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar attı. Polis gözetiminde İsveç Meclisine doğru yürüyüşe geçen terör yandaşları "NATO'ya hayır" sloganları attı.

İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşüne engel olunmaması için önlem ve yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.

İSVEÇ'TE SON BİR AYDA PKK/YPG PROVOKASYONLARI

İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer almıştı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçileri PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söyleyip bunu da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

MALMÖ'DE, KUR'AN-I KERİM YAKAN MOMİKA'YA KARŞI ÇIKAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Malmö şehrinin Lorensborgstorget bölgesinde, Irak kökenli Salwan Momika, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e saldırı girişiminde bulundu. Bu olayı engellemeye çalışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

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