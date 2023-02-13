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Dünya

İsviçre basını Türkiye'yi yazdı: Güncelmiş gibi sunuluyor

İsviçre gazetesi, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerle ilgili yapılan dezenformasyonlara ilişkin haber yayımladı. Haberde yanlış bilgilerin yaydığına ve sosyal medyada eski fotoğraf ile videoların bağlamından koparılarak güncelmiş gibi sunulduğunu belirtti.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
İsviçre basını Türkiye'yi yazdı: Güncelmiş gibi sunuluyor
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İsviçre'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden 20 Minuten'in depreme ilişkin dezenformasyonlar hakkındaki haberinde, "Eski görüntüler: Hayır, burada patlayan bir Türk nükleer santrali değil" başlığını kullandı ve "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen yıkıcı depremlerin görüntüleri yeterince kötü değilmiş gibi, bir de sosyal medyada dolaşan ve sadece bununla bir ilgisi olduğu iddia edilen görüntüler var." denildi.

GÜNCELMİŞ GİBİ SUNULDU

Haberde, kurtarma ekipleri hayatta kalanları enkaz altından çıkarmaya çalışırken ve felaketin boyutunun nedenleri araştırılırken bazılarının da yanlış bilgiler yaydığına değinildi.

Gazete bu kapsamda, sosyal medyada eski fotoğraf ve videoların bağlamından koparılarak güncelmiş gibi sunulduğunu belirtti.

3 yıl önce Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamanın sosyal medyada, Türkiye'de patlayan bir enerji santralinin görüntüsüymüş gibi servis edilmesi, dezenformasyon haberlerine örnek olarak gösterildi.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE HASAR TESPİT EDİLMEDİ

"Görüntülerin Türkiye'de patlayan bir nükleer santrali gösterdiği iddialarının yanlış olduğuna dair tartışılmaz bir kanıt daha var: Şu anda Türkiye'de bırakın aktif bir nükleer santrali, herhangi bir nükleer santral bile bulunmamaktadır." ifadeleri yer alan haberde, Türkiye'de bir nükleer santralin (Akkuyu) yapım aşamasında ve deprem bölgesine çok uzak olduğu belirtildi.

Haberde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında depremin hissedilmesine rağmen bir hasar tespit edilmediğinin, çalışmaları sürdüren firma tarafından açıklandığı yer aldı.

HABERDE "YALAN HABERLE" İLGİLİ ANKET YAPILDI

Haberin son bölümünde "Daha önce Türkiye'deki depremle ilgili yalan haberleri gördünüz mü?" başlığıyla bir anket de yapıldı.

Buna göre, ankete katılanlardan yüzde 40'ı "evet, birkaç kez", yüzde 6'sı "evet bir kez", yüzde 19'u "sadece duydum", yüzde 10'u "emin değilim" ve yüzde 25'i ise "hayır, bundan eminim" şıklarını işaretledi

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