İsviçre istihbaratının 27 yıldır bildiği ortaya çıktı! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

star.com.tr 12 Kasım 2020 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 20:45

Şubat ayının başlarında tüm dünyada ses getiren bir iddia ortaya atılmıştı. Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF gizli belgelere dayanarak, CIA ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), on yıllardır süren bir casusluk faaliyeti yürüttüklerini öne sürmüştü.

Haberde dinlemelere ilişkin detaylara da yer verilirken, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazların tüm kodlarının kırıldığı, dinlenmeye imkan verecek aparat yerleştirildiği, böylece CIA ve BND'nin hükümetlerin mesajlarını okuduğu ve liderlerin görüşmelerini dinlediği belirtilmişti.



Alman Federal İstihbarat Servisi (BND) ve CIA, 1970'den 1993'e kadar çok sayıda ülkenin gizli iletişimlerini birlikte dinlediği ve casusluk operasyonu için İsviçre şirketi Crypto AG'yi kullandığı ortaya çıktı.



Crypto AG şirketi, dünya çapındaki hükümetleri gözetlemek için onlarca yıl bir Truva atı olarak hizmet etti. Şirket; İran, Güney Amerika hükümetleri, Hindistan ve Pakistan dahil olmak üzere, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 120 ülkeye şifreli iletişim için cihazlar sağladı.

- İSVİÇRE İSTİHBARAT SERVİSİ 27 YILDIR BİLİYORDU



İsviçre Parlamentosu'nun, Kontrol Delegasyonundan soruşturma yapmasını istemesinin ardından Delegasyon, soruşturma raporunu salı günü sundu. Raporda, İsviçre İstihbarat Servisinin “Crypto AG" firmasının paravan olarak kullanıldığını 1993 yılından beri bildiği belirtildi. Ülkedeki bazı sol eğilimli siyasi partiler, olaya ilişkin daha derinlemesine bir soruşturma yapmak üzere tam teşekküllü bir parlamento komisyonu kurulması çağrısında bulundu.



İsviçre Hükûmetinin söz konusu raporla ilgili Haziran 2021'e kadar resmi açıklama yapma zorunluluğu var.

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