İsviçre'de panik yaratan patlama elektrik arızası çıktı
İsviçre’de ABD Büyükelçiliği’nin olduğu bölgede patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine güvenlik alarmı verildi. Ancak polis sözcüsü, patlamanın elektrik arızasından kaynaklandığını duyurdu.
- DHA
İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu.
Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.
Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.
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