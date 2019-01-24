İsviçre'de panik yaratan patlama elektrik arızası çıktı İsviçre’de ABD Büyükelçiliği’nin olduğu bölgede patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine güvenlik alarmı verildi. Ancak polis sözcüsü, patlamanın elektrik arızasından kaynaklandığını duyurdu.