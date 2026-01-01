İSTANBUL 4°C / -1°C
Dünya

İsviçre'de kayak merkezinde yılbaşı faciası! 40 ölü: 100 yaralıdan çoğunun durumu ağır

İsviçre polisi, ülkedeki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada 40 kişinin öldüğünü, 100 civarında yaralının olduğunu açıkladı. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
İsviçre'de kayak merkezinde yılbaşı faciası! 40 ölü: 100 yaralıdan çoğunun durumu ağır
İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

- CRANS-MONTANA ÜZERİNDE UÇUŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, basına yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını ve patlama sırasında olay yerinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) "ağır yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Ulusal yayın yapan Blick gazetesinin haberine göre, polis, patlamanın 01:30'da yaşandığını aktardı.

Polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Radyo kanalı Rhone FM'de yer alan haberde, patlamanın nedeninin havai fişeklerden kaynaklanabileceği belirtilirken, olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

