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Dünya

İsviçre'den Gazze çağrısı

İsviçre'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, İsrail'in Gazze saldırıları hakkında 'Çoğunluğu çocuk olmak üzere binlerce sivil her gün ölmeye, kaybolmaya ve sakat kalmaya devam ediyor. Bu durum acilen son bulmalı.' dedi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
İsviçre'den Gazze çağrısı
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Baeriswyl, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bakanlar düzeyinde yapılan Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin talep edildiği karar tasarısının onaylanacağı "Orta Doğu" oturumunda konuştu.

İsviçre'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını ve İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Baeriswyl, Orta Doğu'daki şiddet sarmalının tehlikeli şekilde arttığını söyledi.

Baeriswyl, bölgedeki anlaşmazlıkların giderilmesi ve daha ciddi gerilimlerin önüne geçilmesi için "uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin" önemine işaret etti.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki sivillerin mağdur olduğunu vurgulayan Baeriswyl, "Çoğunluğu çocuk olmak üzere binlerce sivil her gün ölmeye, kaybolmaya ve sakat kalmaya devam ediyor. Bu durum acilen son bulmalı. Halihazırda felaket boyutunda olan insani durum, gıda güvenliği düzeylerini kötüleştirmeye devam ediyor ve bu durum, Gazze'nin tüm nüfusunu etkiliyor. Gazze'de kıtlık yaşanması an meselesi." ifadesini kullandı.

BATI ŞERİA UYARISI

Baeriswyl, Gazze'nin kuzeyi dahil tüm bölgelere insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in "işgalci güç" olarak kontrolü altındaki nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğünü hatırlatan Baeriswyl, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin, Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerini eleştirdi.

Baeriswyl, "İsviçre, Batı Şeria'daki bu eylemleri ve sonuçlarını kınıyor. Bunun failleri sorumlu tutulmalı." dedi.

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