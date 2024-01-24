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Dünya

İsviçre'den iki devletli çözüm çağrısı! ''Kalıcı bir barışın temeli budur''

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio, İsrail'in Gazze soykırımına ilişkin açıklamada bulunarak, 'Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor' dedi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:35 - Güncelleme:
İsviçre'den iki devletli çözüm çağrısı! ''Kalıcı bir barışın temeli budur''
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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, "(İsrail ile Filistin arasında) Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor. İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu verecek çözüm budur." dedi.

Cassis, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Cassis, Hamas'ın elinde tuttuğu tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cassis, Orta Doğu'da aşırı derecede nefret ve acı noktasına ulaşıldığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddetin sınırının olmadığını belirtti.

BM Genel Kurulunun 7 Ekim sonrasında Gazze konusunda iki önemli karar aldığını hatırlatan Cassis, bunları hayata geçiremediklerini de kaydetti.

Cassis, çatışmalarda sivillerin mağduriyeti ve uluslararası insancıl hukukunun sürekli ihlalinin devam ettiğini söyledi.

İsrail-Filistin meselesine çözüm bulma konusunda birlikte çalışmanın önemine değinen Cassis, "Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor. İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu verecek çözüm budur. Artık bu çatışmayı yönetmeye gücümüz yetmiyor. Gazze'deki mevcut çıkmaz bunun kanıtıdır. Bir kritik eşiğe ulaştık. Çok sayıda insanın hayatına mal olan bu çatışmanın siyasi çözümüne yönelik daha somut adımlar atmalıyız." dedi.

Cassis, geri kalan rehinelerin serbest bırakılması, insani ateşkes, insani yardıma engelsiz erişim ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunurken, tüm bunların "siyasi bir çözüm zemininde" olması gerektiğini savundu.

İsraillilerle, Filistinlilerle ve bölge ülkeleriyle birlikte olduklarını belirten Cassis, İsviçre'nin barışa yönelik bu zorlu ancak hayati süreçte üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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