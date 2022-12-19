İsviçre'den insanlık dışı karar! Askıya alındı

İsviçre basınında yer alan habere göre, Keller-Sutter, bu kararı, ülkenin mülteci alma kapasitesinin dolması gerekçesiyle aldıklarını ifade etti.

Özel korunmaya muhtaç mülteciler için uygulamada olan yeniden yerleşim programı, 30 Kasım'da askıya alınırken, baharda yeniden değerlendirilecek.

İsviçre Göç Müsteşarlığı (SEM), alınan karardan ülkeye giriş yapamayan 800 mültecinin etkilendiğini duyurdu.

SEM, yaptığı yazılı açıklamada, "Savaş nedeniyle geçen yazdan bu yana sığınma başvurularından büyük bir artış yaşandı ve iltica sistemi ağır bir baskı altına girdi. Özellikle barınma kapasitesi ve personel açısından sıkıntı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İsviçre, Mayıs 2021'de mülteciler için kabul edilen yeniden yerleşim programı kapsamında BM tarafından çok kötü durumda olduğu için önerilen 1820 kişiyi 2022 ve 2023'te kalıcı olarak almayı kabul ederken, şu ana kadar yaklaşık 1000 kişiyi kabul etti.

Bu yıl Ukrayna'dan 70 bin kişi kabul eden İsviçre, yıl sonuna kadar 25 bin ilave iltica başvurusu alacak.

Öte yandan SEM, 1990'larda kabul ettiği ve aynı koşullarda olan mültecilerin (daha çok eski Yugoslavya'dan) ülkeye gelmesini içeren programı da askıya aldı.

