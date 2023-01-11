İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7859
  • EURO
    20,2494
  • ALTIN
    1132.74
  • BIST100
    4728.88
Dünya

İsviçre'den Rusya'ya yönelik 'vize' kararı

İsviçre, Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri de dahil olmak üzere, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden yeni verilen seyahat vizelerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
İsviçre'den Rusya'ya yönelik 'vize' kararı
ABONE OL

İsviçre hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB), 8 Aralık 2022'de aldığı, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinden verilen yeni Rus seyahat belgelerinin, vize ve Schengen bölgesine giriş için kabul edilmeyeceğine yönelik kararına katıldığını bildirdi.

İsviçre Federal Konseyinde alınan karar, Avrupa Birliği Konseyine iletilerek, uygulamaya girdi.

Bu kararın arkasında, Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinde yeni vatandaşlığa alma uygulamasına başlamasının olduğu belirtiliyor.

AB, bunu uluslararası hukuk ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının ihlali olarak görüyor.

İsviçre geçen yıl eylülde, AB'nin, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını feshetme kararına da katılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.