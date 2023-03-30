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Dünya

İsviçre'den yeni AB kararı!

İsviçre, gelecek üç ay içerisinde Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin yeniden başlaması için süreci sonuçlandırmak istediğini açıkladı.

AA30 Mart 2023 Perşembe 00:55 - Güncelleme:
İsviçre'den yeni AB kararı!
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İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Brüksel ile son dönemde gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerin olumlu dinamikler gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, İsviçre ve AB yetkilileri arasında gerçekleştirilen 20'den fazla görüşmenin, ilişkilerdeki durumun netleşmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Hükümet, gelecek üç ay içerisinde AB ile yeniden müzakerelere başlamak için gerekli süreci sonuçlandırmak istiyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Livia Leu, AB ile devam eden görüşmelerin bir parçası olarak müzakereler için ortak temeli tamamlamakla görevlendirildi.

İstişare amaçlı müzakerelerin bir sonraki turunun 20 Nisan'da Brüksel'de yapılması planlanıyor.

AB ile İsviçre arasındaki teknik görüşmeler haftalık olarak yapılmaya devam ediyor.

"AB'NİN KAPILARI HER ZAMAN İSVİÇRE'YE AÇIK OLMUŞTUR"

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile 16 Mart'ta İsviçre-AB ilişkilerini görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cassis ve Sefcovic, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeye rağmen, ortak anlayıştaki boşlukları daha da daraltmak için her iki tarafın da çaba göstermesini gerektirecek bir dizi çözülmemiş sorunun devam ettiğini not etti. Bu amaçla bir sonraki istikşafi görüşmeler 20 Nisan 2023'te Brüksel'de gerçekleştirilecek." ifadeleri yer almıştı.

Sefcovic ise İsviçre ve AB'nin, tüm işbirliği potansiyelini ortaya çıkarması gerektiğini belirtmişti.

"AB'nin kapıları her zaman İsviçre'ye açık olmuştur." ifadesini kullanan Sefcovic, İsviçre ile müzakereleri 2024 yılının yaz aylarına kadar tamamlamayı umduklarını söylemişti.

MART 2022'DEN BU YANA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İsviçre ile AB arasında Mart 2022'den bu yana iki taraf arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için istikşafi görüşmeler sürüyor.

AB üyesi olmayan İsviçre'deki halk, 1992'de Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına katılma teklifini reddetmişti.

AB, İsviçre'nin ana ticaret ortağı olarak öne çıkıyor.

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