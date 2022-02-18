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Dünya

İtalya: AB'nin Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı enerjiyi kapsamamalı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliğinin (AB), Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımının enerjiyi kapsamaması gerektiğini söyledi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 23:19 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:20
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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliğinin (AB), Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımının enerjiyi kapsamaması gerektiğini söyledi.

Draghi, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, sorular üzerine Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ve Rusya ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya saldırı ihtimali karşısında NATO'nun birlik içinde olmasının önemini vurgulayan Draghi, "Şimdi diyalog için tüm olasılıkları açık tutmak gerekir. Amaç, herkesi aynı masa etrafında toplamak. Bunun gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

Draghi, İtalya'nın diğer AB ülkelerinin tutumlarıyla tamamen uyum içinde olduğunu belirterek, "AB ile yaptırımları tartışıyoruz ve bakış açımızı belirttik. Yaptırımlar, mümkün olduğunca sınırlı sayıda sektöre odaklanmalı ve enerji sektörünü kapsamamalı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların önleyici değil ancak saldırının türü ile orantılı olması gerektiğini vurgulayan Draghi, dünkü gayri resmi AB Konseyinde de bu ilkeleri hatırlattığını kaydetti.

Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine telefon görüşmelerinde eğer İtalya'nın ihtiyacı varsa gaz tedarikini artırabileceğini de söylediğini aktardı.

İtalya Başbakanı Draghi'nin, kısa süre içinde Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

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