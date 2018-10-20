İtalya: Avrupa Birliği’nden olmayan, Fransız topraklarında durdurulan ve polisimizin kimliğini kontrol edemediği kişilerin İtalya’ya getirilmesini kabul edemeyiz

Salvini, Fransız polisinin Claviere'ye düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişileri bırakıp gitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Fransa’nın dün bir grup göçmeni İtalya’ya bırakmak istediğini belirttiğini aktaran Salvini, ancak "bu bildirimi yaptıklarında göçmenleri çoktan İtalyan topraklarına terk etmiş olduklarını" söyledi.

Fransız polisinin Claviere'de ikinci kez göçmenleri bırakıp gittiğinin görüldüğü videoya ilişkin "uygulamanın İtalyan ve Fransız polisi arasındaki uzlaşmaya göre ve Avrupa hukukuyla uyumlu olarak gerçekleştirildiği" yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Salvini, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve Fransa arasında yazılı ve resmi olarak bu tür bir operasyona müsade eden ikili bir anlaşma yok. Eğer (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron 'önceki uygulamadan' söz ediyorsa, bizden önce gelen hükümet cevap vermek zorunda. Şimdi hava değişti ve Avrupa Birliği’nden (AB) olmayan, Fransız topraklarında durdurulan ve polisimizin kimliğini kontrol edemediği kişilerin İtalya’ya getirilmesini kabul edemeyiz."

Fransız yetkililerinin "İtalyan polisinin iyi niyetinden faydalanan sayısız suistimalinin" sonuçları olacağını vurgulayan Salvini, "Başlangıç olarak sınırı kontrol edip gözetlemeleri için Claviere’ye devriye araçları gönderdim. Sözlerden gerçeklere." ifadelerini kullandı.

Fransa’nın İtalya sınırına göçmenleri bırakması

Fransa sınırındaki Claviere'de görev yapan İtalyan polisi, önceki cuma günü Fransız jandarmaların bir araçla gelerek düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen iki Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını bildirmişti.?

İtalyan İçişleri Bakanlığı, polisin, göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuya ilişkin izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau ise Fransa ve İtalya arasında göç konusundaki iş birliğinin öneminin altını çizerek, "bu tür kazaların bir daha yaşanmayacağını" söylemişti.?

İlk krizin ardından Salvini dün Facebook hesabında Fransız polisinin sınırın İtalya tarafındaki Claviere'de ikinci kez göçmenleri bırakıp gittiğinin görüldüğü bir video yayınlamış ve Fransa’dan açıklama istemişti.

Fransa’nın bölgedeki yetkili makamlarının bugün yaptığı açıklamada ise dünkü "uygulamanın İtalyan ve Fransız polisi arasında anlaşıldığı üzere ve Avrupa hukukuyla uyumlu olarak" gerçekleştirildiği ifade edilmişti.