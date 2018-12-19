İtalya Başbakanı Conte: AB ile müzakerelerde İtalyanlara verdiğimiz vaatlerde hiçbir geri adım atmadık

Başbakan Giuseppe Conte, yaptığı telefon görüşmelerinde üst düzey AB yetkililerinin sözlü onaylarını aldıktan sonra bütçe ile ilgili yeni taslağın içeriğini bu sabah AB Komisyonu'na gönderdi.

Conte, yeni bütçe ile ilgili Senato'da yaptığı konuşmada, "AB ile müzakerelerde İtalyanlara verdiğimiz vaatlerde hiçbir geri adım atmadık. Erken emeklilik planı da vatandaşlık geliri sistemi de öngörülen tarihlerde yürürlüğe girecek." dedi.

Hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de İtalya'nın bütçeden dolayı ceza olmayacak olmasını "sağduyunun zaferi" olarak yorumlayıp, verdikleri vaatleri değiştirmeden ve zamanında yapacak olmalarından memnun olduklarını söyledi.

Koalisyonun diğer ortağı sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da AB Komisyonu ile yürütülen müzakerelerin "İtalyanları aldatmadan ve geri adım atılmadan başarıyla sonuçlandığını" ifade etti.

Diğer yandan muhalefet partileri ise AB ile yürütülen bütçe müzakerelerinde İtalya'nın egemenliğinin zedelendiği şeklinde hükümete sert eleştiriler getirdi. Eski İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, twitter hesabından attığı mesajda "İtalyan bütçe yasasını ilk kez Brüksel planlanıyor. 6 yıllık ekonomik çabalar 6 ayda tasfiye edildi." diye yazdı.

Bu arada bütçe krizinin aşılması yönünde yaşanan gelişmeler bugün İtalyan borsasına da olumlu yansıdı. Milano borsası gün içinde yüzde 2'lik yükselişle Avrupa borsalarındaki en büyük yükselişi kaydetti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bürksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Masadaki çözüm ideal değil, İtalyanların ekonomik sorunları için uzun vadede bir çözüm sunmuyor ama tedbirlerin tam olarak uygulanması koşulu, prosedürün başlatılmasını şimdilik engellememizi sağlıyor." demişti.

Dombrovskis, İtalyan hükümetinin bütçe açığını düşürmek için 10,25 milyar avroluk ilave tedbir bulduğunu belirtmişti.

Bütçe tartışması

İtalyan hükümetinin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağına göre, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu.

İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB, 21 Kasım'da İtalya'ya yönelik olarak, 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "aşırı açık prosedür" adlı cezai yaptırımlar içeren disiplin sürecini başlatmıştı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 130'una denk geliyor.