İtalya, İsrail'e silah ihracatını sürdürüyor mu? İtalyan dergisi ticaret verilerini açıkladı

İtalyan "Altraeconomia" dergisinin, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) güncellenen dış ticaret verilerine dayandırdığı haberine göre, İtalya, İsrail'e Ekim-Kasım 2023 döneminde (233 bin 25 avro + 584 bin 511 avro) toplamda 817 bin 536 avro değerinde silah ve mühimmat ihraç etti.

Haberde, bu ihracatın Kasım 2022'de 1,5 milyon avro civarında olduğu ve bir senede gerilediğine de yer verildi. Bununla beraber, haberde söz konusu verilerin, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, daha önce İsrail'e 7 Ekim itibarıyla silah göndermenin askıya alındığına dair yaptığı açıklamalarla çeliştiği belirtildi.

Haberin ardından muhalefetteki bazı sol partiler de bu son haberin ardından hükümetten konuya açıklık getirmesini istedi.

Ülkede, son olarak ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, 20 Ocak'ta İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğini söylemiş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise buna yanıt olarak, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.