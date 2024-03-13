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Dünya

İtalya İsrail'e silah satışını sürdürüyor mu? Muhalefet partisi, konuya açıklık getirmesini istedi

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S), Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'e silah ihracatının sürdüğünü belirterek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den konuya açıklık getirmesini istedi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
İtalya İsrail'e silah satışını sürdürüyor mu? Muhalefet partisi, konuya açıklık getirmesini istedi
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, M5S'nin Senato ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonundaki temsilcileri Senatör Bruno Marton ve milletvekili Riccardo Ricciardi, sağ koalisyon hükümetinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik silah ihracatının durduğu açıklamasına karşın, ISTAT verileriyle hükümetin bu açıklaması arasında çelişki olduğuna işaret etti.

M5S parlamenterleri yaptıkları açıklamada, Ekim-Aralık 2023 döneminde İsrail'e toplamda 2 milyon avrodan fazla bir meblağ karşılığında silah ihracatının yapıldığını ISTAT verilerinin ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Dışişleri Bakanı tarafından imzalanan özel bir kararnameyle (İsrail'e) getirilen (silah ihracatını) askıya alma kararı uygulanmamış. ISTAT verileri bunu teyit ediyor. Bu nedenle Tajani'den acilen buna yönelik bir bilgilendirici oturum istiyoruz çünkü parlamento ve İtalyanların, ciddi ve sistematik uluslararası hukuk ihlalleri yaparak sivilleri katletmeye devam eden bir hükümete verilen bu savaş mühimmatlarına dair gerçeği bilme hakkı var." ifadelerini kullandı.

Ülkede şubat ayı sonunda, haftalık yayın yapan bir ekonomi dergisi Altraeconomia'da ISTAT'ın güncellenen dış ticaret verilerine yer verilerek, İtalya'dan İsrail'e silah ve mühimmat satışı olduğu haberleştirilmişti.

İtalya'da ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, 20 Ocak'ta İsrail'e silah gönderilmemesi gerektiğini söylemiş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ise buna yanıt olarak, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." açıklamasında bulunmuştu.

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