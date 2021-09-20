İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2021 Pazartesi / 13 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6593
  • EURO
    10,1539
  • ALTIN
    489.154
  • BIST100
    1395.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya, Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı
Dünya

İtalya, Kovid-19'a karşı aşılamada 3. dozu uygulamaya başladı

İtalya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama kampanyasında, 80 yaş üstü ve hastalıklar karşısında savunmasız kişilere aşının 3. dozu bugünden itibaren uygulanıyor.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 16:32 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:33
ABONE OL

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren İtalya'nın her yerinde kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere yönelik ek doz vermeye başlıyoruz. Bağışıklığı daha zayıf olanları korumak için önemli bir adım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bugünden itibaren kanser hastaları ve organ nakli operasyonu geçiren yaklaşık 3 milyon hasta için 3. doz uygulanacağı belirtildi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 82 milyon 410 bin 9 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı ise 40 milyon 997 bin 762'ye ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.