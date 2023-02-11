İtalya uçağı Lübnan'a indi

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki depremzedelere yardım taşıyan ilk uçağın başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, İtalya'nın söz konusu desteği, Lübnan'ın hava sahasını ve limanlarını tüm yardım malzemesi taşıyan uçak ve araçlara açma kararının ardından gönderdiği ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım çalışmalarının devam edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, 4 ambulans ve 14 doktorun yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın Beyrut'a uçtuğu, yardımların oradan kara yoluyla Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacağı kaydedilmişti.